Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов обратился к орловским заключенным

Прославленный спортсмен выступил с обращением в четь Международного дня шахмат

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, это ведомство активно поддержало всероссийскую «шахматную акцию». Дело в том, что 20 июля отмечался Международный день шахмат. В честь этого события Федеральная служба исполнения наказаний провела Всероссийский шахматный турнир, который прошел в режиме онлайн. Выбор формата обусловлен не только и не столько пандемией коронавируса. Право принять в нем участие имели как сотрудники ФСИН, так и заключенные.

Сообщается, например, что Орловскую область на турнире представили старший инспектор отдела организации службы охраны регионального управления ФСИН Дмитрий Демин и осужденный из нарышкинской исправительной колонии общего режима №5, чье имя по понятным причинам не называется. Однако подчеркнем, что этот человек ранее выиграл отборочный этап, в котором принимали участие заключенные из орловских колоний и СИЗО города Орла.

«Началось традиционное мероприятие с напутственных слов организаторов – представителей главного пенитенциарного ведомства, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН. – В том числе свое видеообращение со словами поддержки участникам адресовал многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов».

Отмечается также, что круг участников состязания по сравнению с розыгрышами предыдущих лет был расширен. Раньше соревнования были предназначены только для осужденных, но в этом году к ним присоединились и сотрудники территориальных органов уголовно-исполнительной системы.

«Подобные акции способствуют популяризации интеллектуальных видов спорта, — считают в УФСИН. — Игра делает человека более вдумчивым, собранным, спокойным, способствует саморазвитию в любом возрасте. Побеждает тот, кто способен в нужные моменты подключать повышенную концентрацию».

ИА «Орелград»