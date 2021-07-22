Ливенцы не одобрили замену бюста Поликарпова на памятник Николаю Чудотворцу

В Ливнах подвели итоги публичных обсуждений инициативы РПЦ

Как сообщили в администрации Ливен, в администрации города подвели итоги общественных обсуждений по вопросу установки памятника Николаю Чудотворцу. В мероприятии приняли участие около 60 человек, включая представителей общественности и местных парламентариев. А до этого на сайте мэрии прошло электронное голосование. Вариантов для места установки нового памятника было предложено два: площадь Победы (справа от памятника воинам-освободителям, Вечного огня и памятного знака «Населенный пункт воинской доблести») и улица Карла Маркса (перед строящимся Свято-Троицким кафедральным собором).

Как уже писал «Орелград», в последнем случае потребуется перенести бюст легендарного авиаконструктора Николая Поликарпова. Чиновники предлагали перенести его в сквер Поликарпова. Была у горожан возможность предложить и собственный вариант.

«Глава города Ливны Сергей Трубицин, открывая обсуждения, подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются разные варианты возможного размещения памятника, конкретное решение не принято, для его принятия важно учесть мнение большинства жителей города», — отметили в администрации райцентра.

Возможно, результаты голосования и обсуждения несколько обескуражили тех, кто продвигает идею. Итоги опроса оказались таковы: против обоих предложенных вариантов голосов оказалось больше, чем за каждое в отдельности. В связи с этим, заверили в мэрии, данные варианты сняты с повестки и больше не рассматриваются как площадки для установки памятника.

Словом, место для установки монумента вс еще предстоит найти. Кстати, горожане предложили чиновником целых 15 других вариантов. Напомним, инициатива установки памятника Николаю Чудотворцу принадлежит Ливенской епархии РПЦ. В мэрии уточнили, что его высота составит 7,5 метра, изготовить монумент предполагается в бронзе на средства мецената. Также в мэрии, со ссылкой на мнение опрошенных, заявили, что «памятник святителю Николаю Чудотворцу не просто украсит город, а станет еще одной его достопримечательностью. Святой Угодник, по мнению горожан, защитит от невзгод и поможет в трудную минуту».

ИА «Орелград»