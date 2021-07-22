Орел отдал в федеральный бюджет более 2,9 млрд рублей

Налоговики подвели итоги своей деятельности за первое полугодие

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в Орле в первой половине 2021 года отмечена положительная динамика поступлений налогов и сборов. Согласно приведенным данным, за отчетный период времени на территории областной столицы в консолидированный бюджет РФ было собрано свыше 9,8 миллиарда рублей налогов и сборов. Текущий показатель на 27,8 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что объем всех поступлений вырос более чем на 2 миллиарда.

«Из всего объема поступлений за 6 месяцев 2021 года в федеральный бюджет собрано более 2,9 миллиарда рублей, что составило 135,9 процента к уровню прошлого года, — говорится в сообщении управления ФНС. — Основной рост сложился по НДС, платежи которого возросли на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 2,3 миллиарда рублей».

Впрочем, области ее крупнейший город отдал еще больше денег. По данным УФНС, за прошедшие полгода в территориальный бюджет областная столица перечислила свыше 6,8 миллиарда рублей, превысив собственный прошлогодний рекорд на 24,6 процента. Более половины сборов в бюджет обеспечили поступления по НДФЛ. Платежи по нему едва не дотянули до отметки в 3 миллиарда рублей, а по отношению к прошлогоднему показателю выросли почти на 10 процентов.

ИА «Орелград»