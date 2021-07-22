Орловская соцзащита отказала в жилье ветерану

В доме 87-летней женщины нет водопровода, она набирает воду из колодца

Департамент социальной защиты Орловской области отказал в жилье 87-летней женщине которая пережила войну и побывала в немецком гетто. Об сообщила она сама, обратившись к в ИА «Орелград» за помощью.

В обращении, которое поступило в редакцию, Тамара Ермакова рассказывает, что прошла войну, побывала в немецком плену, а после возвращения домой сразу пошла работать. У женщины есть все «регалии» — она Ветеран труда, у неё есть медали «За победу в Великой Отечественной войне», а также удостоверение Ветерана ВОВ.

Несмотря на это, она до сих пор живёт в доме с протекающей крышей, туалетом на улице и без водопровода. Вместо него у женщины есть колодец, из которого ей приходится самой набирать воду.

«Чтоб ведёрочку набрать, [приходится] три раза [достать ёмкость из колодца]», — рассказала Тамара Ермакова.

По словам женщины, она обращалась в администрацию Малоархангельского района, чтобы ей выдали жильё, но чиновники сослались на отсутствие денег. После этого ветеран обратилась в суд, комиссия признала её дом изношенным. В августе 2015-го суд обязал департамент социальной защиты предоставить Тамаре Ермаковой жильё.

В январе 2018 года ветеран была 16-ой в очереди на квартиру, но уже в марте соцзащита уведомила её, что «обеспечение жильём несовершеннолетних узников [концлагерей] невозможно». С тех пор ситуация Тамары Ермаковой осталась прежней.

«Вот пять лет уже жду. И, наверное, не дождусь», — рассказала женщина.

ИА «Орелград»