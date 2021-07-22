С начала года в Орловской области разгребли девять незаконных свалок

22.7.2021 | 13:42 Новости, Общество

По официальным данным, в регионе осталось ещё 56 таких свалок

С начала 2021 года в Орловской области разобрали девять незаконных свалок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областной администрации отметили, что сейчас на Орловщине остаются 56 несанкционированных свалок. Региональный оператор «Зелёная роща» обязал владельцев этих земель убрать мусор в течение месяца.

Напомним, 19 июля общественные активисты из «Граждан Орла» рассказали, что на улице Комсомольской в Орле местные жители подожгли помойку. По мнению активистов, людям просто надоело ждать, когда власти начнут нормально вывозить мусор.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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