В Орле развеяли миф о сказочных заработках осужденных

Ежемесячно орловские заключенные зарабатывают лишь половину МРОТ

В УФСИН России по Орловской области на заседании ведомственной коллегии подвели итоги производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за первое полугодие 2021 года. В числе прочего речь зашла и о заработке осужденных. Напомним, в конце мая 2021 года информационное пространство взорвала новость, озвученная федеральными изданиями. Со ссылкой на пресс-службу ФСИН они сообщили тогда о зарплатах в 220 тысяч рублей у осужденных.

При этом было дано пояснение, что «в отдельных случаях зарплата тех, кого наказали принудительными работами, может в разы превышать среднюю по региону». Эксперты скептически отнеслись к этим цифрам, заявив, что заключенные обычно не получают больше МРОТ. Вот и орловские данные подтверждают этот тезис. Согласно озвученной статистике, среднемесячная заработная плата осужденных в исправительных учреждениях Орловской области по итогам первого полугодия составила 6355 рублей, то есть половину МРОТ.

«Привлечено к оплачиваемому труду 2394 человека, или 99 процентов, — сообщает по этому поводу пресс-служба регионального УФСИН. — В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски. Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы и подлежащих привлечению к труду, составила 100 процентов. Объем реализованной товарной продукции (работ, услуг) составил 158,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 13,7 миллиона рублей».

ИА «Орелград»