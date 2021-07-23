Депутаты одобрили предложения Клычкова по распределению 1 млрд рублей

23.7.2021 | 16:03 Новости, Экономика

Правительство РФ выделило средства на поддержку стабильности бюджета Орловской области.

Сегодня на внеочередном заседании Орловского облсовета народных депутатов рассмотрели проект закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сообщает правительство Орловской области.

900 млн рублей решили направить в Орёл, а 100 млн рублей выделить другим муниципальным образованиям.

Как уже сообщал «Орелград», Правительство РФ решило также предоставить Орловской области бюджетный кредит размером 8,97 млрд рублей по ставке 0,1% годовых для замещения дорогих коммерческих кредитов. За счёт этого кредита Клычков планирует предоставить бюджетный кредит размером 952,7 млн рублей городу Орлу.

ИА «Орелград»

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