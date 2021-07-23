Десятки заточек не дошли до орловских зэков

Запрещенные предметы были вовремя перехвачены сотрудниками колоний.

Как уже рассказывал «Орелград», в управлении ФСИН России по Орловской области прошло заседание ведомственной коллегии. На ней были подведены итоги деятельности за первое полугодие 2021 года. Один из докладов был посвящен мероприятиям по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов. Согласно ему, всего в первой половине текущего года при попытке передачи было изъято 85 средств мобильной связи и 42 колюще-режущих предмета.

За попытку передачи запрещенных предметов были задержаны пять граждан, четверо из них уже привлечены к административной ответственности. Статистика пополнилась и во второй половине года. Напомним, 6 июля сотрудники Ливенской исправительной колонии №2 строгого режима задержали троих граждан, раннее отбывавших наказание в этой же колонии.

Они пытались перебросить на территорию режимного учреждения три свертка, в которых находились пять мобильных телефонов, две аккумуляторных батареи и одно зарядное устройство. Прибывшая на место оперативная группа МО МВД России «Ливенский» составила в отношении задержанных протоколы об административном правонарушении. Напомним, в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи запрещенных предметов карается штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

ИА «Орелград»