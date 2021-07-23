Клычков установил правила изъятия животных у жителей региона

Губернатор утвердил порядок возмещения ущерба, причиненного таким гражданам.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок расходования средств областного бюджета, выделенных на возмещение гражданам ущерба. Речь идет об ущербе, который они понесут из-за изъятия у них животных и продуктов животноводства. Подобная процедура применяется при возникновении и ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

В частности, при выявлении африканской чумы свиней областные власти вводят карантин и устанавливают границы первой угрожаемой зоны, в пределах которой у жителей в обязательном порядке изымаются домашние свиньи и продукция из свинины. По закону, власти обязаны возмещать ущерб, но правила каждый регион устанавливает самостоятельно. Согласно новому постановлению Клычкова, в Орловской области возмещение ущерба гражданам и юридическим лицам осуществляется региональным управлением.

Средства на это выделяются из резервного фонда правительства региона. Самый волнующий вопрос: каким будет размер подлежащего возмещению ущерба? Четкого ответа на него в губернаторском постановлении нет. Из документа лишь следует, что размер ущерба определяется управлением ветеринарии на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер ущерба определяется исходя из рыночной стоимости изъятых животных и продуктов животноводства. Рассчитываться они будут на основании сведений, представляемых Орелстатом.

Для возмещения ущерба и простые граждане, и организации должны успеть в течение 30 рабочих дней со дня завершения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства представить в управление ветеринарии пакет документов. При этом именно получатель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных им документах.

ИА «Орелград»