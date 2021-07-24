Два экстремистских сайта закрыли в Орловской области

Решения по искам прокуратуры вынес Ливенский районный суд.

Вступили в законную силу сразу два решения, которые на днях по административным исковым заявлениям Ливенской межрайонной прокуратуры вынес Ливенский райсуд. Прокурор действовал в интересах неопределенного круга лиц и просил суд о признании информации запрещенной к распространению. Из исков следует, что в ходе планового мониторинга интернета были обнаружены электронные ресурсы с материалами, не вписывающимися в рамки закона.

В первом случае в Сети на одной из страниц прокурорские работники обнаружили листовку с текстом, вызывающим вражду по признаку национальности. Было установлена, что данная листовка ранее была включена в федеральный список экстремистских материалов. По мнению прокуратура, данная информация «явно направлена на возбуждение национальной розни», а свободный доступ к ней «способствует проявлению интереса, в том числе, к теме национализма.

Во втором случае в рамках мониторинга прокурорские работники нашли на интернет-странице текст песни, который также включен в федеральный список экстремистских материалов, поскольку «явно направлен на возбуждение национальной розни». В обоих случаях суд требования удовлетворил и признал информацию, размещенную на сомнительных ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Ранее на заседании коллегии прокуратуры Орловской области было заявлено, что в текущем году в регионе зарегистрировано два преступления экстремистской направленности и четыре — террористического характера.

ИА «Орелград»