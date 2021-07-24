Под Орлом в крупной лобовой аварии пострадали 6 человек

24.7.2021 | 20:44 Новости, Происшествия

Спасателям пришлось вызволять мужчину из разбитой машины

В Орловской области в крупной аварии пострадали 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

ДТП случилось 24 июля около 10:20, на дороге «Орел-Ефремов». 33-летний мужчина ехал на машине «Дэу Матиз» со стороны Залегощи в сторону Орла. В районе Андриабужского пруда он выехал не встречную полому и столкнулся с «Газелью» под управлением 29-летнего мужчины.

Водитель и три пассажира «Дэу» получили ранения. Двух человек госпитализировали. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир «Газели».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что одна из машин была сильно смята — пострадавшего пришлось вызволять спасателям.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

ИА «Орелград»

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