В Орле осудили наркомана, прятавшего амфетамин в носке

Мужчина был задержан у подъезда многоквартирного жилого дома.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по ч.2 ст.228 УК РФ. Было установлено, что данный гражданин незаконно приобрел и хранил психотропное вещество в крупном размере без цели сбыта. Как следует из материалов дела, задержали молодого человека в декабре 2020 года сотрудники ОКОН ЛО

МВД России на станции «Орел». Около 15 часов дня мужчина зашел в подъезд одного из домов, расположенных рядом с железнодорожным вокзалом.

За трубой, выведенной из стены дома под окном лестничной площадки второго этажа, он обнаружил закладку с порошкообразным веществом. Позже эксперт определил, что это — психотропное вещество амфетамин, массой не менее 1,93 грамма. Это «зелье» молодой человек приобрел для собственного потребления. Для надежности сверток он спрятал в носок.

Полицейские задержали его, когда он вышел из дома. Они обратили внимание на то, что молодой человек сильно нервничает. Его доставили в помещение дежурной части на станции «Орел». В ходе проведения личного досмотра спрятанный в носке амфетамин был найден и изъят. Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. В течение этого времени ему запрещено посещать развлекательные заведения, клубы, бары, рестораны, а также массовые мероприятия, за исключением спортивных. Кроме того, суд обязал его пройти диспансерное наблюдение у врача психиатра-нарколога.

ИА «Орелград»