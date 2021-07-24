Ветеранам боевых действий под Орлом запретили проводить митинги

Управление Минюста России приостановило деятельность общественной организации.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области официально известило всех заинтересованных лиц о том, что деятельность Урицкой районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий приостановлена сроком на 6 месяцев. Сообщается, что основанием для этого послужило собственное распоряжение управления. Срок приостановки утвержден до 14 января 2022 года.

«С момента приостановления деятельности указанной организации приостанавливаются ее права как учредителя средств массовой информации, — говорится в извещении регионального управления Минюста. — Ей запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия».

Также запрещается принимать участие в выборах и использовать банковские вклады. Исключение составляют расчеты по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, уплате налогов, сборов и штрафов. Добавим, чуть ранее состоялось заседание Консультативного совета при региональном управлении Минюста. Участники рассмотрели вопросы о деятельности некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Орловской области, в период пандемии коронавируса в 2020 году. Кроме того, был согласован план работы Консультативного совета на вторую половину 2021 года.

ИА «Орелград»