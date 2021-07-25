Мэрия Орла потратит на «борьбу с мусором» 5 млн рублей

Власти решили продлить программу обустройства города контейнерами.

Мэр Юрий Парахин утвердил ведомственную целевую программу «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 — 2024 годах». Ответственным за ее исполнение назначено управление городского хозяйства и транспорта. Как уже писал «Орелград», аналогичная программа в городе действует и сейчас, срок ее действия завершается в 2021 году. Основная задача: приведение существующих мест накопления ТКО в соответствие с требованиями СанПиН и создание специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов.

Постановлением мэра на финансирование программы запланировано 5,1 миллиона рублей, которые должны будут быть выделены из муниципального бюджета. Иными словами, ежегодно планируется выделять из казны по 1,7 миллиона рублей. По прогнозам, этих денег должно хватить на то, чтобы привести в надлежащее состояние 50 контейнерных площадок и создать 7 специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Также должно присутствовать ограждение, «обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки». Подобные требования предъявляются и к специальным площадкам. Они тоже должны иметь подъездной путь, твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Причем складироваться крупногабаритные отходы должны в бункеры.

«В настоящее время на территории города Орла имеется 185 мест (площадок) накопления ТКО, обслуживающих жителей индивидуального жилого сектора, из них не соответствует указанным требованиям – 111, — говорится в тексте программы. — Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории города Орла. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их эксплуатации. В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по обустройству контейнерных и специальных площадок».

ИА «Орелград»