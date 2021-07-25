Под Орлом сельский байкер угодил в колонию из-за бутылки пива

Молодой человек решил прокатиться на мотоцикле не в то время и не в том месте.

Новосильский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по статье 264.1 УК РФ. Его признали виновным в повторной пьяной езде и приговорили к лишению свободы на 1 год и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Из материалов дела следует, что ранее молодой человек попадался пьяным за рулем и был подвергнут административному наказанию. Суд наказал его тогда арестом на 10 суток. Вскоре после этого он был задержан сотрудниками ГИБДД на сельской дороге. Мужчина двигался на ней на мотоцикле без госномеров. При проведении освидетельствования с помощью анализатора паров этанола у водителя было установлено алкогольное опьянение. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

Суду он рассказал, что в тот злополучный для себя день занимался ремонтом своего мотоцикла. «Железный конь» на его имя не зарегистрирован, но документы на него имеются. В послеобеденное время подсудимый употреблял спиртное – выпил бутылку пива, с его слов. Правда, бутылка была полулитровой. Когда мимо по улице проходил знакомый, подсудимый попросил его помочь ему завести мотоцикл.

Вместе они сначала долго толкали мотоцикл по грунтовой дороге, а когда тот завелся, сели на него вдвоем и покатили обратно, к дому. На их беду по пути встретился экипаж ГИБДД, который оформил все в соответствии с законом. Встреча эта закончилась для «байкера» печально – ближайшее время ему придется провести за решеткой.

ИА «Орелград»