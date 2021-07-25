Под Орлом закрыли дело на водителя «Лексуса», протаранившего трактор

Виновник ДТП с пострадавшим отделался судебным штрафом.

Решение о прекращении уголовного дела принял Ливенский районный суд Орловской области. Сделано это было по ходатайству начальника отделения следственного отдела МО МВД России «Ливенский», который просил назначить подозреваемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Речь идет о расследовании обстоятельств аварии, которая произошла 11 ноября 2020 года.

Около 15 часов подозреваемый двигался по трассе на личном и полностью исправном автомобиле «Лексус RX350». Впереди на небольшой скорости ехал трактор. Водитель иномарки решил его обогнать, однако не учел дистанцию и скорость собственного авто. В результате иномарка протаранила трактор. От удара ее выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «Лада Калина». Водитель отечественной легковушки серьезно пострадал. Полученные им травмы медики оценили как причинение тяжкого вреда здоровью.

Органы предварительного расследования сочли виновником аварии водителя иномарки. В суде подозреваемый заявил о согласии на прекращение уголовного дела с назначением ему судебного штрафа. Он пояснил, что уже загладил вред, причиненный в результате совершенного им преступления, — выплатил потерпевшему в счет компенсации морального вреда 250 тысяч рублей, а также принес ему свои извинения. Потерпевший эти слова подтвердил и заверил суд, что претензий к подозреваемому он не имеет и не желает привлекать его к уголовной ответственности. В результате дело было закрыто, а виновнику ДТП назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»