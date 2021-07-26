Общественный контроль посетил скорую помощь Мценской ЦРБ

На фото видно, что помещение находится в плачевном состоянии.

Общественный контроль во главе с Дмитрием Серёгиным, Еленой Шураевой и Ильёй Ермаковым, которые являются руководителями реготделения профсоюза медработников «Действие», посетил скорую помощь Мценской ЦРБ. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте Дмитрий Серёгин.

Как рассказал Серёгин, здание, в котором располагается скорая помощь, ранее было заводской поликлиникой, и ремонта в нём не делали.

«То, что мы увидели, то, в каких условиях приходится работать медработникам, больше напоминает антураж фильма ужасов», — сообщил Дмитрий Серёгин и пояснил, что зарплата сотрудников, которым приходится работать в таких условиях, составляет не более 18 000 руб в месяц, а у некоторых и того меньше — в районе МРОТ.

Общественник заметил, что вместо 6 бригад работают только 3, при чём 2 из них насчитывают лишь одного медика и укомплектованы неполностью.

Проблемы нашли также в диспетчерской службе: «выданные планшеты на бригадах мценских скорых зачастую просто не ловят интернет… Да чего говорить, даже обычные телефоны в деревнях не ловят. Как будет работать такая система, где нет людей и нет необходимой цифровой инфраструктуры?», — высказался Серёгин.

Главврачом Мценской ЦРБ является Владимир Швец. В посте Дмитрий Серёгин высказал претензии, не забыв упомянуть о том, что Швец занимает второе место по доходам среди главврачей в Орловской области: «Почему такой обеспеченный человек позволяет своим сотрудникам жить впроголодь? Работать в условиях даже близко не подходящим по сан-пинам?»

Серёгин так же возмутился тому, что Швец уделяет огромное внимание частной компании по торговле сжиженным газом, углём и торфом — «Реванш», принадлежащей его жене, и совсем не заботится о состоянии ЦРБ.

Активисты намерены обратиться в органы для решения данной проблемы.

Как уже сообщал «Орелград», несколькими днями ранее общественный контроль не пустили в Многопрофильный детский медцентр, хотя заведующая его была осведомлена о приходе общественников.

ИА «Орелград»