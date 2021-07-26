У Орла появился шанс на создание пляжа для инвалидов

Сейчас идёт голосование за город, в котором появится новый объект

В Орле может появиться пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом у себя в соцсетях рассказал заместитель главы департамента соцзащиты Орловской области Александр Востриков.

По его словам, два года назад общественная организация инвалидов «Ковчег» из Калининграда проехала по городам России, чтобы решить, какому городe подарить оборудование для установки инклюзивного пляжа.

Сейчас «Ковчег» запустил специальное голосование. Среди кандидатов: Орел, Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.

«Сложилась такая ситуация, что будет ли адаптированный пляж у нас в городе зависит только от нас с вами! Именно мы, жители нашей малой Родины, можем своей активностью организовать супер пляж», — призвал к голосованию Востриков.

Ссылку на голосование чиновник выложил на своей странице в «ВК».

ИА «Орелград»