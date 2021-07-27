На орловских улицах стало меньше криминала

В Орле снизилось число преступлений в общественных местах.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало информацию о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам первой половины 2021 года. Согласно ей, состояние преступности в общественных местах за отчетный период времени характеризуется снижением, по сравнению с предыдущим годом, числа зарегистрированных преступлений на 6,1 процента. Причем в структуре уличной преступности в этом году вообще не зарегистрировано изнасилований.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах региона, сократилось на 16,3 процента, на 33,3 процента меньше совершено убийств. Кроме того, число уличных грабежей снизилось на 64,7 процента, краж – на 27,6 процента, фактов незаконного оборота наркотиков – на 7,5 процента.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — говорится в сообщении управления МВД. — При участии народных дружин раскрыто четыре преступления и пресечено 104 административных правонарушения. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто два преступления, пресечено 152 административных правонарушения».

ИА «Орелград»