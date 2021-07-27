Орел получит почти 1 млрд рублей в долг

Область передаст городу часть своего бюджетного кредита.

Областные власти внесли изменения в программу государственных внутренних заимствовании Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, депутаты облсовета согласовали источники финансирования дефицита бюджета на трехлетний период. Он будет один – новой версией программы предусмотрено получение кредита из федерального бюджета в размере 8,973 миллиарда рублей. Он будет предоставлен Орловской области под 0,1 процента годовых до 2029 года с погашением в 2025-2029 годах.

За счет этих денег область планирует предоставить бюджетный кредит городу Орлу в сумме 952,758 миллиона рублей. Это больше, чем областная столица сама заработала за полгода. По данным УФНС, поступления доходов городской бюджет за 6 месяцев 2021 года составили 945,9 миллиона рублей, что выше уровня прошлого года на 20,8 процента, или на 163,2 миллиона рублей.

«Основной рост поступлений сложился по НДФЛ, платежи которого возросли на 53,6 миллиона рублей и составили 589,9 миллиона, — рассказали в налоговой службе. — Поступления по ЕСХН возросли в 1,6 раза и составили 10,7 миллиона рублей. Увеличились поступления по земельному налогу, которые составили 132,7 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 23,2 процента».

Добавим, что депутаты облсовета также скорректировали верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области на 2021-2023 годы. Так, на 1 января 2022 года он установлен в сумме 18,095 миллиарда рублей, на 1 января 2023 года – в сумме 17,909 миллиарда, на 1 января 2024 года – в сумме 17,744 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»