Орловец оплатил иномаркой более 300 штрафов ГИБДД

Транспортное средство у должника было арестовано и продано с молотка.

В Орловской области злостный нарушитель Правил дорожного движения лишился иномарки, поскольку не спешил оплачивать выписанные ему административные штрафы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. Сводное исполнительное производство еще недавно находилось на исполнении в Северном РОСП города Орла. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, который схлопотал 362 штрафа от ГИБДД.

«В добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность злостный правонарушитель не спешил, — говорят в управлении ФССП. — К должнику были применены меры принудительного характера, в том числе обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях, ограничен выезд за пределы РФ, вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора».

Но даже после всего этого должник платить не стал. И тогда он лишился своей машины. Приставы связались с коллегами из ГИБДД, и те сообщили им, что у мужчины в собственности имеется иномарка. Машину должник, кстати, от приставов тщательно скрывал. Однако она была найдена и арестована. Затем ее изъяли и выставили на торги. Иномарка была продана за более чем 490 тысяч рублей. За счет этой выручки и были окончены 362 исполнительных производства о взыскании административных штрафов.

ИА «Орелград»