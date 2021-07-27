У орловских селян отнимут свиней по приказу губернатора

27.7.2021 | 21:00 Новости, Общество

Изъятие свиней с их последующим убоем связано со вспышкой АЧС.

Как уже писал «Орелград», неделю назад в Орловской области были выявлены случаи заболевания кабанов африканской чумой свиней. Трупы павших от вируса животных были обнаружены на земельных участках площадью по 4 квадратных метра на территории Ильинского сельского поселения Хотынецкого района и Узкинского сельского поселения Знаменского района. С целью ликвидации очагов особо опасных болезней животных тогда же был введен карантин.

Теперь сделан следующий шаг. Губернатор Андрей Клычков распорядился осуществить изъятие свиней с последующим их убоем на территориях, прилегающих к эпизоотическим очагам в радиусе 20 километров от границ эпизоотических очагов. Изъятие будет произведено в пределах административных границ села Ильинское и деревни Булатово-1 Ильинского сельского поселения Хотынецкого района, а также села Узкое Узкинского сельского поселения и деревни Бельдино Ждимирского сельского поселения Знаменского района.

Помимо свиней у селян изымут продукты животного происхождения, полученные от свиней, с последующим их уничтожением и утилизацией в соответствии с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Управлению ветеринарии Орловской области поручено утвердить состав комиссии для изъятия свиней и продуктов из свинины.

Напомним, на прошлой неделе Клычков также утвердил порядок возмещения ущерба, причиненного гражданам из-за изъятия у них животных и продуктов животноводства. Из документа следует, что размер ущерба определяется управлением ветеринарии на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер ущерба определяется исходя из рыночной стоимости изъятых животных и продуктов животноводства. Рассчитываться они будут на основании сведений, представляемых Орелстатом.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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