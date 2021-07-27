У орловского ресторана конфисковали опасные для здоровья продукты

Решение о конфискации с наложением штрафа вынес областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по материалам проверки, проведенной в Орле сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Административным ответчиком выступило одно из местных предприятий общественного питания. Из материалов следует, что в этом семейном ресторане в марте 2021 года была проведена плановая выездная проверка. В результате были вскрыты грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

В частности, в низкотемпературной морозильной камере, находящейся в производственном помещении ресторана, совместно хранились нормальные продукты и продукты с истекшим сроком годности. Например, проверяющие обнаружили в морозилке почти четыре центнера мяса птицы, срок годности которого, судя по маркировке, истек примерно за месяц до проверки. При изучении сопроводительных документов начали всплывать и другие странные подробности. Представленные рестораном документы настолько противоречили друг другу, что реально определить срок годности продуктов никто не смог. В связи с этим они были признаны опасными – «создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Для проверки подозрений была назначена экспертиза. Ее провели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Примечательно, что на исследование были отобраны образцы готовых блюд, которые в тот день подавали посетителям. В салате «Цезарь», где использовалась сомнительная курятина, эксперты выявили значительную концентрацию бактерий группы кишечной палочки. А это уже напрямую свидетельствует о создании угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Арбитраж решил привлечь ресторан к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией продуктов, признанных опасными.

ИА «Орелград»