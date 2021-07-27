У орловской молодежи воспитают чувство уважения к российской символике

Власти Мценска публично презентовали молодежную программу.

Администрация орловского райцентра Мценск представила на общественное обсуждение разработанный ею проект муниципальной программы «Молодежь города Мценска». Как сообщает мэрия, сделано это было в целях общественного контроля. Администрация города при этом пообещала рассмотреть все поступившие замечания и предложения общественных объединений, юридических и физических лиц.

Действие программы будет рассчитано на 2022-2024 годы без выделения этапов реализации. Непосредственно на подпрограмму «Молодежь города» предполагается выделить 1,2 миллиона рублей, или по 400 тысяч ежегодно. Деньги поступят из муниципальной казны. Документ преследует около десятка разнообразных целей, начиная от пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи и заканчивая формированием у местной молодежи правового сознания и гражданской культуры.

Также программа предполагает «воспитание в гражданах, проживающих на территории города Мценска, чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины». Судить о выполнении данного пункта чиновники будут по количеству молодых амчан, ставших участниками «мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории».

«Молодежь является категорией, в наибольшей степени определяющей приоритеты экономического и политического развития города, — считают в администрации Мценска. — Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности. Молодежная политика является системой формирования приоритетов, направленных на успешную социализацию и самореализацию молодежи».

При этом власти отмечают и целый ряд ключевых проблем, характерных для городской молодежи, как-то падение семейных ценностей, недоверие молодежи к институтам власти и гражданского общества, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов, а также недостаточный уровень выявления и продвижения талантливой молодежи. Возможно, новая программа поможет их решить.

ИА «Орелград»