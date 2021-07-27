У орловской молодежи воспитают чувство уважения к российской символике

27.7.2021 | 20:45 Новости, Общество

Власти Мценска публично презентовали молодежную программу.

Администрация орловского райцентра Мценск представила на общественное обсуждение разработанный ею проект муниципальной программы «Молодежь города Мценска». Как сообщает мэрия, сделано это было в целях общественного контроля. Администрация города при этом пообещала рассмотреть все поступившие замечания и предложения общественных объединений, юридических и физических лиц.

Действие программы будет рассчитано на 2022-2024 годы без выделения этапов реализации. Непосредственно на подпрограмму «Молодежь города» предполагается выделить 1,2 миллиона рублей, или по 400 тысяч ежегодно. Деньги поступят из муниципальной казны. Документ преследует около десятка разнообразных целей, начиная от пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи и заканчивая формированием у местной молодежи правового сознания и гражданской культуры.

Также программа предполагает «воспитание в гражданах, проживающих на территории города Мценска, чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины». Судить о выполнении данного пункта чиновники будут по количеству молодых амчан, ставших участниками «мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории».

«Молодежь является категорией, в наибольшей степени определяющей приоритеты экономического и политического развития города, — считают в администрации Мценска. — Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности. Молодежная политика является системой формирования приоритетов, направленных на успешную социализацию и самореализацию молодежи».

При этом власти отмечают и целый ряд ключевых проблем, характерных для городской молодежи, как-то падение семейных ценностей, недоверие молодежи к институтам власти и гражданского общества, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов, а также недостаточный уровень выявления и продвижения талантливой молодежи. Возможно, новая программа поможет их решить.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования