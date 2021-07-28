Спамер подал в суд на Орловское УФАС

Микрокредитная компания пыталась отстоять свое право на смс-рекламу.

Арбитражный суд Орловской области оставил без удовлетворения исковое заявление микрокредитной компании, которая пыталась оспорить предписание Орловского УФАС. Как пояснили в пресс-службе региональной антимонопольной службы, ранее неназванный орловец подал заявление с просьбой провести проверку. Он пожаловался на смс-рекламу микрокредитной компании, которая поступила на его телефон.

В смс-сообщении содержалась «информация об одобрении займа и предложение подписать договор на сайте». В УФАС подчеркнули, что предварительного согласия на получение такой рекламы гражданин не давал. Кроме того, он не обращался ни в эту, ни в другие микрокредитные организации за получением займа.

«В рамках рассмотрения дела комиссия Орловского УФАС России установила нарушение требований части 1 статьи 18 Закона «О рекламе» о рекламе в действиях рекламораспространителя», — пояснили в антимонопольной службе.

Микрокредитной компании было выдано предписание о прекращении спам-рассылки на абонентский номер заявителя, однако она его не исполнила, а оспорила в суде. Дело рассмотрел арбитраж, который признал вынесенные УФАС решение и предписание законными и обоснованными. Впрочем, у проигравшей стороны есть право пожать жалобу в суд вышестоящей инстанции. В УФАС же напомнили: реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

ИА «Орелград»