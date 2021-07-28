В Орловской области хлеба выпекают все меньше

В регионе сократилось производство муки и хлебобулочных изделий

Специалисты Орелстата обнародовали оперативные данные о работе пищевой промышленности Орловской области по итогам первой половины текущего года. Снижение показателей отмечено сразу по несколько социально значимым направлениям. Например, производство различных круп в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года снизилось на 0,4 процента и составило 4779,5 тонны. За период с начала 2021 года круп было произведено 29 587,1 тонны, что на 24,9 процента меньше, чем в январе-июне 2020 года.

Муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смеси из них в Орловской области в текущем году произведено 33 959,9 тонны, что на 34,4 процента меньше, чем годом ранее. Возможно, это стало одной из причин снижения объемов выпечки хлебобулочных изделий недлительного хранения. Таковых в регионе за полгода произведено 16 919,4 тонны, или 91,7 процента к уровню первой половины 2020-го. Но самое большое снижение показателей зафиксировано в сахарной отрасли. По подсчетам статистиков, по сравнению с предыдущим годом объем производства белого свекловичного сахара без вкусоароматических или красящих добавок снизился на 60,5 процента.

Основным же драйвером роста пищевой промышленности Орловской области остается производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания. В Орелстате подсчитали, что объем ее производства в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 8,3 процента, а за период с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост составил 17,3 процента.

«Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных в июне текущего года произведено 4003,0 тонны, что на 65,4 процента больше, чем в июне прошлого года, — отмечает Орелстат. — С начала 2021 года их изготовлено 23 439,9 тонны, или на 54,2 процента больше, чем за соответствующий период 2020 года».

ИА «Орелград»