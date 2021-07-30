Орловцы стали жечь больше «света» из-за аномальной жары

Гарантирующий поставщик электроэнергии рассказал о росте показателей.

В Орловской области за первую половину 2021 года объем реализации электроэнергии на розничном рынке составил 1,103 млрд кВт*ч, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,6 процента. Такие данные в своем публичном отчете об итогах производственной деятельности за первое полугодие приводит компания «Орловский энергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе.

В компании объяснили причина роста показателей. Прежде всего, причина кроется в «температурных отклонениях от нормы». В этом году Орловская область, как и многие другие регионы ЦФО, испытала на себе аномальную жару. Орловцы стали чаще пользоваться кондиционерами и вентиляторами. Кроме того, рост объемов производства электроэнергии специалисты объясняют эпидемиологической ситуацией, а также «увеличением потребностей ряда сельскохозяйственных предприятий в электроэнергии в связи с расширением производства».

Отметили в компании и рост количества потребителей. Если в первом полугодии 2020 года их насчитывалось 343 163, то в первой половине текущего года – уже 354 194. То есть число потребителей выросло на 1,6 процента. Эксперты связывают эту тенденцию с продолжающимся расторжением простыми орловцами договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком.

ИА «Орелград»