Орловская промышленность взвинтила цены

Рост цен на местные промышленные товары составил почти 18 процентов.

Орелстат обнародовал оперативную информацию об индексах цен производителей промышленных товаров в Орловской области в июне 2021 года. Согласно приведенным данным, по сравнению с маем 2021 года указанные цены увеличились на 1,3 процента. Однако если сравнивать периода за январь-июнь 2020 и 2021 годов, то можно отметить, что цены на орловскую промышленную продукцию выросли уже на 17,9 процента.

Ощутимее всего стоимость своих товаров взвинтили предприятия сферы обрабатывающих производств – по сравнению с прошлым годом она выросла на 20,2 процента. Далее в этом списке следуют организации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Свои цены они подняли на 4,2 процента по сравнению с уровнем годичной давности. Замыкают тройку лидеров коммунальщики – предприятия сферы водоснабжения и водоотведения, а также организации сбора и утилизации отходов. В этом секторе стоимость товаров и услуг увеличилась на 3,9 процента.

Ранее «Орелград» писал, что в целом на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,6 процента, а с начала года повысились на 4,3 процента. При этом потребительские цены на моторное топливо в региона за месяц подросли на 0,5 процента, а по сравнению с июнем 2020 года – на 6,2 процента.

ИА «Орелград»