У орловца нашли почти 3 кг конопли и около 11 г марихуаны

По этому факту возбудили уголовные дела.
В Орловском районе полицейские выявили факт незаконного выращивания и хранения наркосодержащего растения, сообщает МВД по Орловской области.
При обследовании приусадебного участка жителя посёлка Знаменка полицейские обнаружили 29 кустов конопли, что в расчёте на сухой вес составляет более 2 кг 760 г. Кроме этого, в одной из надворных построек полицейские обнаружили картонную коробку с марихуаной массой 10,9 г.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. На мужчину наложено обязательство о явке в суд.
ИА «Орелград»