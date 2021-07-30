У орловца нашли почти 3 кг конопли и около 11 г марихуаны

30.7.2021 | 16:48 Новости, Общество

По этому факту возбудили уголовные дела.

В Орловском районе полицейские выявили факт незаконного выращивания и хранения наркосодержащего растения, сообщает МВД по Орловской области.

При обследовании приусадебного участка жителя посёлка Знаменка полицейские обнаружили 29 кустов конопли, что в расчёте на сухой вес составляет более 2 кг 760 г. Кроме этого, в одной из надворных построек полицейские обнаружили картонную коробку с марихуаной массой 10,9 г.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. На мужчину наложено обязательство о явке в суд.

ИА «Орелград»

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