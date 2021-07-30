В Орле заявили об искажении «преступной» статистики

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики выявила прокуратура.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, речь идет о ведении государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях. Прокурорский надзор в данной сфере позволяет отслеживать состояние преступности и раскрываемость преступлений, а также реально оценивать результаты следственной работы и дознания. В ведомстве отметили, что целью такого надзора является формирование достоверных данных о состоянии преступности. А они не всегда, как выяснилось, бывают достоверными.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с отчетом прокуратуры региона за первое полугодие 2021 года. Из него следует, что прокуроры неоднократно пресекали факты искажения в документах первичного учета, допущенные сотрудниками подразделений УМВД, СУ СК и УФССП. Так, было пресечено более 340 фактов, связанных с ненадлежащим отражением в статистических карточках данных о лицах, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, прокурорские работники пресекли свыше 150 фактов неотражения сведений о преступлениях, совершенных с использованием компьютерной техники, 293 случая неотражения в документах первичного учета данных о совершении преступлений в общественных местах, 23 — сведений о совершении преступлений гражданами, находившимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В 84 случаях почему-то были «утаены» данные о том, что свои очередные преступления совершили ранее судимые граждане.

«Велась работа по обеспечению достоверности сведений о причиненном в результате совершения преступления ущербе и его возмещении, — говорится в сообщении прокуратуры Орловской области. — Пресечено 14 нарушений, связанных с искажением данных о размере причиненного ущерба, а также 24 нарушения, связанных с искажением данных о размере возмещенного ущерба».

Всего же органами прокуратуры региона в правоохранительных органах за полгода было выявлено более 4000 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. По итогам таких проверок 345 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, причем 54 из них являются руководителями различных подразделений правоохранительных органов.

ИА «Орелград»