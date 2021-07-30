В Орловской области изъяли почти центнер наркотиков

К уголовной ответственности привлечено уже 140 наркодельцов.

В первой половине 2021 года в Орловской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ выявлено 276 преступлений, в том числе 108, совершенных в крупном и особо крупном размере. Такие данные приводит региональное управление МВД в информации о состоянии оперативной обстановки в регионе за первое полугодие.

Сообщается, что за отчетный период времени из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел было изъято 89,564 килограмма наркотических средств. К уголовной ответственности за такие преступления привлечено уже 140 человек. Кроме того, к 230 физическим лицам меры ответственности применялись в административном порядке. Добавим, что в структуре преступности доля правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет 6,8 процента.

В целом, как отмечают в управлении МВД, в отчетном периоде общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на криминальную обстановку не оказывала. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,3 процента. Сокращение отмечено в 18-ти районах области, наибольшее: в Заводском районе города Орла, а также в Краснозоренском, Корсаковском, Хотынецком и Покровском районах.

ИА «Орелград»