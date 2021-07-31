Коллекторы измучили орловчанку из-за давнего долга

Нарушенные права женщины в арбитраже отстояли судебные приставы

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению регуправления Федеральной службы судебных приставов о привлечении к административной ответственности профессионального сборщика долгов. Основанием для возбуждения административного дела послужило заявление местной жительницы. Она обратилась к приставам за помощью, так как ее буквально замучили коллекторы. Они названивали ей с нескольких телефонных номеров, в том числе по вечерам, и требовали вернуть долг.

При этом, как такое часто бывает, звонили представители компании, с которой у женщины нет и не было никаких отношений. Ее кредитный договор переступался несколько раз, и права взыскания задолженности переходили от одной микрокредитной фирмы к другой. В своем объяснении потерпевшая пояснила, что договор займа на сумму 5500 рублей она заключила еще в 2016 году. Потом одна организация продала ее долг другой. По договору займа у нее возникла просроченная задолженность.

Осенью 2020 года ей начали звонить сотрудники еще одной компании, которые заявили, что она якобы задолжала уже 27 тысяч рублей. Женщина ответила им, что ничего не должна, но звонки не просто продолжились, а участились. Тогда она написала этой компании претензию и потребовала предоставить ей копии документов, подтверждающих наличие у нее долга, а также договор цессии. Ответа на письмо она до сих пор не получила, как и запрошенные документы.

Женщина также заявила, что ей звонили по несколько раз в день. По ее словам, подобными многочисленными звонками сотрудники фирмы оказывают на нее психологическое давление и мешают ей нормально жить. Оценив представленные материалы, в том числе детализацию телефонных звонков, суд пришел к выводу, что коллекторы грубо нарушили требования федерального законодательства о взаимоотношениях сборщиков долгов с должниками. В результате компания была наказана минимально возможным административным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»