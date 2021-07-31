Объявлены результаты продажи «Типографии «Труд»

31.7.2021 | 18:59 Новости, Общество

Аукционный дом не сумел найти покупателей государственного АО.

Областные власти опубликовали официальное информационное сообщение об итогах продажи государственного имущества Орловской области. Речь идет об аукционе в электронной форме по продаже 100-процентного пакета акций акционерного общества «Типография «Труд». Как уже писал «Орелград», решение о выставлении этого предприятия на торги было согласовано в конце прошлого года Орловским облсоветом народных депутатов, причем чиновникам обладминистрации удалось продавить свою инициативу только со второй попытки.

В мае 2021 года губернатор Андрей Клычков издал распоряжение о выставлении областной типографии на торги, а в июне был объявлен прием заявок. Организация и проведение торгов были возложены на питерское АО «Российский аукционный дом» по договору с правительством Орловской области. Сами торги были назначены на 22 июля 2021 года. Однако аукцион официально признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в нем.

Напомним, единственным лотом являлся пакет из 1 812 478 акций АО «Типография «Труд» номинальной стоимостью 40 рублей каждая. Размер уставного капитала предприятия составляет 72,499 миллиона рублей, а начальная цена была установлена в размере 200 миллионов рублей. Возможно, эта разница и отпугнула потенциальных покупателей. В перечень видов основной продукции, работ и услуг типографии включены выпуск газет, книг и журналов, изобразительной продукции, бланков, этикеток и упаковок. Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла 57 человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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