Орловские архивы проверят тайно

Правительство региона введет новые правила надзора за архивным делом.

Правительство Орловской области разработало проект нового положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле. Предыдущий подобный документы действует с 2018 года, он будет отменен после того, как его правопреемник пройдет процедуру антикоррупционной экспертизы. Изменение правил связано с тем, что изменилось федеральное законодательство о контроле.

В частности, новый областной документ предусматривает «управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора)». Для этого будет предусмотрено несколько степеней риска, и каждый объект контроля будет отнесен к одной из них. От этого зависит периодичность проведения плановых проверок. Так, для объектов чрезвычайно высокого риска проверка будет проводиться один раз в год, высокого – один раз в 2 года, среднего – один раз в 4 года, умеренного риска – один раз в 6 лет. В отношении архивов из категории низкого риска плановые проверки проводиться не будут.

Контролирующие функции возложены на областное управление культуры и архивного дела, которое имеет право привлекать экспертов и экспертные организации. Причем экспертом сможет стать только человек, не имеющий личной заинтересованности в результатах проверки и не являющийся индивидуальным предпринимателем. При проведении проверок экспертов обяжут не разглашать полученные ими сведения и не передавать их третьим лицам.

За дачу заведомо ложного заключения и эксперт, и экспертная организация в целом будут нести ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Об это они обязательно должны быть предупреждены перед тем, как начнут свою работу. Кстати, в правилах появится и такой способ контроля как «профилактический визит». В какой-то степени это развязывает руки проверяющим, так как проведение плановых проверок будет ограничено.

ИА «Орелград»