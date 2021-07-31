Прокуратура проверила опасную плотину под Орлом

По решению суда, чиновники и арендатор обязаны ее обезопасить.

Решение по гражданскому делу вынес Залегощенский районный суд Орловской области. Он рассмотрел исковое заявление Орловского природоохранного межрайонного прокурора, поданное в интересах неопределенного круга лиц к администрации Красненского сельского поселения Залегощенского района. Прокурор просил обязать чиновников провести мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения.

Иск родился по мотивам ранее проведенной проверки. Прокурорские работники установили, что в собственности указанной выше администрации имеется плотина, которая передана в аренду индивидуальному предпринимателю, а именно главе местного крестьянско-фермерского хозяйства. Надзорный орган выяснил, что при этом собственником были нарушены требования Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений».

В частности, как следует из иска, не разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения, отсутствуют правила его эксплуатации, а данные о плотине не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений. Кроме того, до сих пор не произведен и не согласован расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни и здоровью граждан, а также имуществу физических и юридических лиц в случае возможной аварии на этой плотине.

Прокуратура, по сути, обвинила чиновников в преступном бездействии, поскольку администрация допускает эксплуатацию плотины без обязательной по закону декларации безопасности. Более того, у собственника «отсутствуют предусмотренные законом разрешительные, проектные и правоустанавливающие документы, удостоверяющие права эксплуатирующей организации в отношении указанного гидротехнического сооружения».

Примечательно, что ранее аналогичные нарушения выявил и госинспектор Приокского управления Ростехнадзора. По итогам той проверки глава Красненского сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Ему выдали предписание со сроком устранения нарушений, но оно до сих пор не исполнено. Теперь чиновникам придется исполнять уже не предписание, а решение суда, который иск удовлетворил в полном объеме и отвел администрации сельского поселения полгода на устранение выявленных недостатков.

ИА «Орелград»