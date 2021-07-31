В Орле алиментщик легализовался после суда

Наложенное наказание заставило мужчину подумать о работе.

Управление ФССП России по Орловской области привело очередной пример того, как меры побуждения влияют на алиментщиков. Ведомство рассказало историю жителя Орла, который долгое время отказывался платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Глядя на его поведение, судебные приставы сочли, что он «предпочитал не участвовать в воспитании ребенка ни физически, ни материально».

Исполнительное производство в отношении данного гражданина было возбуждено сотрудниками Железнодорожным РОСП города Орла. Поскольку у мужчины накопилась изрядная задолженность, погашать которую он не собирался, на него завели административное дело по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Материалы были рассмотрены судом, который наказал нерадивого родителя за неуплату алиментов 50 часами обязательных работ. На виновном это сказалось положительно.

«Правонарушитель, понимая, что в дальнейшем он может быть привлечен к уголовной ответственности, принял меры по погашению образовавшейся задолженности, официально трудоустроился, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП. — Судебным приставом-исполнителем исполнительный документ о взыскании с гражданина алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка направлен на работу для удержания алиментов из официального заработка».

ИА «Орелград»