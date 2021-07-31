В Орле закрыли дело о завышении цен на хлеб

Хлебокомбинат исполнил предупреждение антимонопольной службы.

Крупнейшее хлебобулочное предприятие Орловской области исполнило предупреждение Орловского УФАС России. Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, речь идет об АО «Орловский хлебокомбинат», на которое ранее было заведено дело по факту необоснованного повышения с декабря 2020 года цен на производимую продукцию, в том числе на социальный хлеб «Спасский».

«В ходе рассмотрения дела АО «Орловский хлебокомбинат» было выдано предупреждение о прекращении действий содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, — рассказали в пресс-службе УФАС. — В результате исполнения предупреждения стоимость нарезанного и упакованного хлеба социальной направленности «Спасский» в розничной сети хлебокомбината была снижена на 1 рубль. В связи с выполнением предупреждения рассмотрение дела управлением прекращено».

Как ранее рассказывал «Орелград», орловские антимонопольщики в ходе изучения поступившей от комбината информации установили, что в 2020 году это предприятие дважды повышало цены на свою продукцию. В этом сотрудники ведомства усмотрели «признаки злоупотребления доминирующим положением». Рассмотрение дела неоднократно переносилось, так как УФАС запрашивало все новую и новую информацию.

В частности, антимонопольщиков интересовали самые мелкие нюансы ценообразования. И это принесло результат. Выяснилось, например, что производитель установил с 1 декабря 2020 года экономически необоснованную различную стоимость услуг на упаковку и на нарезку хлеба. Так, для сорта «Спасский» цена нарезки была установлена в размере 1,7 рубля, упаковки – 2,6 рубля. Для хлеба сортов «Богородский», «Орловский» и «Русский» цена нарезки составила 80 копеек, упаковки – 90 копеек.

В УФАС тогда сочли, что разница в ценах на одинаковые услуги приводит к ущемлению интересов неопределенного круга лиц, а именно — потребителей хлеба «Спасский». После того, как комбинату было выдано предупреждение, он скорректировал размер стоимости услуг на нарезку и упаковку разного хлеба «путем систематизации соизмеримых издержек на упаковку и нарезку хлебобулочных изделий».

ИА «Орелград»