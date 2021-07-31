В Орловской области насчитали 597 убийц

Структурный анализ осужденных представило управление ФСИН.

Как уже рассказывал «Орелград», в управлении ФСИН России по Орловской области состоялось заседание ведомственной коллегии, посвященное итогам деятельности за первое полугодие 2021 года. На мероприятии было озвучено несколько докладов. Согласно одному из них, среднесписочная численность тех, кто отбывает наказание в подведомственных подразделениях, в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 3,7 процента.

Всего в Орловской области насчитывается 3478 заключенных. В УФСИН подсчитали, что больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – 948 человек. Кроме того, сроки за совершенные ими убийства отбывают 597 человек, еще 488 заключенных были наказаны за кражи. Также сообщается, что 1087 заключенных отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, 778 человек – сроком до 3 лет и 620 человек – сроком от 3 до 5 лет.

«Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2376 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 85 осужденных — старше 60 лет, — добавили в управлении ФСИН. — На 1 июля на учете по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 2469 осужденных без изоляции от общества, в том числе 24 несовершеннолетних. Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 99,8 процента, при плановом показателе 93,42 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов при плановом показателе 97,26 процента».

ИА «Орелград»