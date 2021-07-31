Вандалы в Орле избили незнакомца за сделанное им замечание

31.7.2021 | 9:00 Новости, Общество

Преступники избежали реального заключения, но сроки все-таки получили.

Как уточнили в пресс-службе Заводского районного суда города Орла, уголовное дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка №3. Двое местных жителей получили обвинения в избиении прохожего и вандализме. Сообщается, что жертвой хулиганов стал незнакомый им горожанин. Они избили мужчину только за то, что он сделал им замечание. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни и здоровья, но легкий вред здоровью потерпевшего был причинен.

Кроме того, суд признал пару подельников виновными в вандализме. Было установлено, что «они разбили крышу из поликарбоната над входом в техническое помещение многоквартирного дома, чем совершили акт вандализма». Материальный ущерб был причинен управляющей компании. Один из подельников также умышленно повредил остекление двери подъезда многоквартирного дома и две дверцы пожарных шкафов.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний судом окончательно назначил каждому хулигану наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 10 месяцев. Также с них в доход государства взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвокатов, а за потерпевшим признано право на удовлетворение иска о компенсации вреда в порядке гражданского судопроизводства. «Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке», — добавили в райсуде.

ИА «Орелград»

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