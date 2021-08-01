В Орле рассказали о падающей на машины штукатурке

ОНФ провел «расследование» по жалобам из Железнодорожного района Орла.

Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, из Железнодорожного района города Орла в эту общественную организацию поступила необычная жалоба. Ее суть заключается в том, что на одном из участков от местного путепровода откалывается штукатурка, которая затем падает на… пешеходов и автомобилистов. Есть мнение, что «за долгий период эксплуатации штукатурка на стенах стала крошиться и падать на расположенные внизу тротуары и проезжую часть».

«Граждане отметили, что им неоднократно доводилось наблюдать падение штукатурки с опорных стен, — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — В любой момент в данной ситуации может пострадать проходящий по тротуару пешеход. Усугубляет ситуацию тот факт, что по путепроводу идет активное движение железнодорожных составов. Это приводит к еще большему отслаиванию штукатурки, которая падает на тротуары».

Активисты сообщают, что в целях решения необычной проблемы они обратились в Орловско-Курское территориальное управление Московской железной дороги с предложением провести ремонт опорных стен на указанном путепроводе, который, как отмечается в сообщении, «главным элементом железнодорожной инфраструктуры на московском направлении». По словам «фронтовиков», отслоение штукатурки происходит из-за большой ударной нагрузки, так как через путепровод каждый день проходят десятки поездов.

«Под путепроводом проложены пешеходные тротуары, проходит участок Московского шоссе с активным движением транспорта. Если сейчас не провести ремонт, то ситуация может усугубиться. Поэтому откладывать ремонт нельзя», — такое мнение выразил Владимир Филонов.

ИА «Орелград»