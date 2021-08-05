В Орле упаковочный картон начнут делать без отходов

5.8.2021 | 18:11 Новости, Экономика

Новое оборудование запустили на местном бумажном комбинате

На Орловском бумажном комбинате запустили оборудование, которое позволит сделать производство безотходным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сообщается, что в проект вложили 550 млн рублей. Основная специализация завода — гофрокартон, который используют для упаковки. Мощность завода позволяет делать до 3 млн кв.м этого материала в месяц.

Известно также, что уже за первую половину 2021 года комбинат выпустил продукцию на 194 млн рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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