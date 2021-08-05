В орловской школе нашли медицинский кабинет без оборудования

5.8.2021 | 17:27 Новости, Образование

По требованию прокуратуры это нарушение устранили

Прокуратура Новодеревеньковского района добилась, чтобы в медицинском кабинете местной школы появилось необходимое оборудование. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Речь идет о Хомутовской средней школе, куда с проверкой пришли прокуроры. Они обнаружили, что в медкабинете не было оборудования, которое нужно для оказания помощи детям. После этого прокурор подал в суд на администрацию Новодеревеньковского района с требованием устранить нарушения закона.

«Судом требования ведомства удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено, по требованию прокуратуры образовательным учреждением приобретено необходимое медицинское оснащение», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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