Ремонт поликлиники № 2 в Орле обойдётся в 60 млн рублей

6.8.2021 | 19:48 Новости, Общество

Больше 1,5 млн уйдёт только на «проектно-изыскательные» работы

В администрации Орловской области оценили стоимость ремонта поликлиники № 2 в Орле. Проект обойдётся бюджету в 59,7 млн рублей, сообщили правительстве.

На сам ремонт 40-летнего здания понадобится 50,2 млн рублей. Ещё 7,6 млн рублей уйдёт на закупку оборудования. «Прочие затраты» и «проектно-изыскательные» работы обойдутся в 1,8 млн и 1,6 млн рублей соответственно.

В правительстве региона сообщили, что 6 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал проектные документы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования