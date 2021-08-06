Ремонт поликлиники № 2 в Орле обойдётся в 60 млн рублей

Больше 1,5 млн уйдёт только на «проектно-изыскательные» работы

В администрации Орловской области оценили стоимость ремонта поликлиники № 2 в Орле. Проект обойдётся бюджету в 59,7 млн рублей, сообщили правительстве.

На сам ремонт 40-летнего здания понадобится 50,2 млн рублей. Ещё 7,6 млн рублей уйдёт на закупку оборудования. «Прочие затраты» и «проектно-изыскательные» работы обойдутся в 1,8 млн и 1,6 млн рублей соответственно.

В правительстве региона сообщили, что 6 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал проектные документы.

ИА «Орелград»