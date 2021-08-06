В Орле пропал начинающий политик Александр Жуков

С 30 июля его местонахождение неизвестно

Поисковый отряд «Лиза Алерт Орел» сообщил о пропаже 33-летнего орловца Александра Жукова. Об этом говорится в соцсетях организации.

По данным поисковиков, местонахождение Жукова неизвестно с 30 июля. Он был одет в черную футболку, синие джинсы и черные туфли. Приметы Жукова: рост 185 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, зелено-голубые глаза.

Любую информацию по делу просят сообщать по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112. Кроме того, «Лизе Алерт» нужна помощь добровольцев в поисках Жукова.

Судя по информации из соцсети «ВКонтакте», Александр Жуков последний раз был в сети днем 31 июля.

Исходя из данных со страницы Жукова, он не скрывает своих политических амбиций. В середине июля он сообщал, что руководитель реготделения «Партии пенсионеров» Иван Устинов предлагал ему стать кандидатом от политорганизации в Госдуму. Жуков дал понять, что отказался.

До этого Жуков рассказывал, что ездил по дворам разных домов «по приглашению жителей». Он обещал «заняться проблемами», «бороться с несправедливостью» и «контролировать ход работ» по ремонту дворов.

ИА «Орелград»