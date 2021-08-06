В Орле пропал начинающий политик Александр Жуков

6.8.2021 | 23:12 Новости, Политика

С 30 июля его местонахождение неизвестно

Поисковый отряд «Лиза Алерт Орел» сообщил о пропаже 33-летнего орловца Александра Жукова. Об этом говорится в соцсетях организации.

По данным поисковиков, местонахождение Жукова неизвестно с 30 июля. Он был одет в черную футболку, синие джинсы и черные туфли. Приметы Жукова: рост 185 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, зелено-голубые глаза.

Любую информацию по делу просят сообщать по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112. Кроме того, «Лизе Алерт» нужна помощь добровольцев в поисках Жукова.

  • Судя по информации из соцсети «ВКонтакте», Александр Жуков последний раз был в сети днем 31 июля.
  • Исходя из данных со страницы Жукова, он не скрывает своих политических амбиций. В середине июля он сообщал, что руководитель реготделения «Партии пенсионеров» Иван Устинов предлагал ему стать кандидатом от политорганизации в Госдуму. Жуков дал понять, что отказался.
  • До этого Жуков рассказывал, что ездил по дворам разных домов «по приглашению жителей». Он обещал «заняться проблемами», «бороться с несправедливостью» и «контролировать ход работ» по ремонту дворов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования