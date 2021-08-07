Материалы проверки «Орелводоканала» отправлены в УМВД

Правоохранители должны дать правовую оценку выявленным нарушениям.

Контрольно-счетная палата города Орла направила в управление МВД России по городу Орлу и в Орловское УФАС информация о результатах проверки муниципального предприятия «Орелводоканал». Копии документов также направлены мэру и председателю Орловского городского Совета народных депутатов. Ранее аудиторы оценили эффективность работы предприятия и использование переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества. Проверка охватила весь 2020 год и текущий период 2021 года.

Как следует из отчета КСП, основной вид экономической деятельности предприятия (водоснабжение и водоотведение) приносит ему убытки. Проверяющие связывают это с превышением затрат по экономически обоснованным показателям, принятым в тарифах. Подсчитано, что убытки «Орелводоканала» от реализации воды в 2020 году составили 13,932 миллиона рублей, от пропуска сточных вод – 14,247 миллиона.

«В 2020 году расходы на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда составили 69,6 процента от общей суммы административных расходов и 41,9 процента в общей сумме общепроизводственных расходов, — сообщает городская Контрольно-счетная палата. — МПП ВКХ «Орелводоканал» не ведет раздельного бухгалтерского учета расходов по капитальным вложениям в разрезе источников, в связи с чем не может подтвердить направление средств каждого источника на реализацию мероприятий инвестиционной программы».

Выявлен и еще один факт, который может показаться просто невероятным. По мнению аудиторов, большая часть (63 процента) основных средств, переданная городским управлением муниципального имущества и землепользования, была принята водоканалом по стоимости 1 рубль. Поэтому стоимость этого имущества в бухучете предприятия не соответствует реальной.

«Предприятие не воспользовалось правом переоценки принадлежащего ему муниципального недвижимого имущества, — говорят в КСП. — Стоимость принадлежащего МУПП ВКХ «Орелводоканал» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества занижена».

Также установлено, что целый ряд договоров, заключенных предприятием, подрядчики исполнили с опозданием. Несмотря на это, водоканал не потребовал от них выплаты неустойки, потеряв на этом 2,78 миллиона рублей. В то же время нарушение «Орелводоканалом» сроков оплаты выполненных работ, в случае обращения подрядчиков в суд, приведет к потерям предприятия в размере 101 тысяча рублей. Эти и иные нарушения и недостатки теперь должны изучить правоохранители.

ИА «Орелград»