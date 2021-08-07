Мэрия снизила цену на «Орел-Отель»

Муниципальный гостиничный комплекс попытаются продать в четвертый раз.

Власти города Орла вновь выставили на торги пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», составляющий 100 процентов его уставного капитала. Как уже писал «Орелград», это предприятие уже давно внесено в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Предыдущие три попытки продать его закончились провалом – на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Последняя попытка пустить две гостиницы с молотка была предпринята в апреле этого года.

Очередной аукцион мэрия назначила на 3 сентября 2021 года. Отметим, что по сравнению с предыдущими торгами параметры лота изменились. В частности, снижена начальная цена пакета акций. Она установлена в размере 944,272 миллиона рублей на основании отчета независимого оценщика — ООО «Центр Оценки». Шаг аукциона составит 47,213 миллиона рублей. В апреле начальная цена пакета составляла 1,091 миллиарда рублей. Не исключено, что потенциальные покупатели нарочно не подают заявки, ожидая дальнейшего снижения стоимости лота.

Напомним, все 100 процентов именных бездокументарных акций в количестве 10 823 штук находятся в муниципальной собственности. Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей, он сложен из номинальной стоимости акций, которая составляет 1000 рублей за каждую акцию.

Основные виды деятельности общества – обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов. При простое номеров – сдача их в аренду под офисы по договорной цене. Также гостиницы вправе заниматься оказанием туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательской деятельностью, реализацией товаров народного потребления, оказанием услуг по хранению автомобилей на платных стоянках, проведением семинаров, конференций, тренингов и другое.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе за 2020 год составила 86 человек, за первое полугодие 2021 года — 82 человека. В имущественный комплекс общества входят здания гостиницы «Орел» общей площадью 10 110,3 квадратных метров и гостиницы «Русь» общей площадью 4 924,6 квадратных метров.

ИА «Орелград»