Мотоциклиста осудили за смертельную аварию под Орлом

В аварии по вине орловца погиб его лучший друг.

Обвинительный приговор по данному уголовному делу вынес Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Сама авария произошла в райцентре Красная Заря. Как следует из материалов, в августе 2018 года около 18 часов вечера мотоцикл «Сузуки» на большой скорости выехал на перекресток, который в тот момент тихим ходом проезжал автомобиль ВАЗ-2114.

В результате произошло столкновение. Мотоцикл, на котором ехали два человека, буквально протаранил легковушку. Мотоциклист и его пассажир от удара вылетели на проезжую часть и получили травмы. Если водитель выжил, то для пассажира они оказались смертельными. Кстати, оба ехали без защитных мотошлемов. Разбирательство вышло долгим, подсудимый не признал свою вину.

Его защита базировалась на том, что перекресток, на котором произошла авария, не имеет дорожной разметки и дорожных знаков. Мотоциклист считал, что движется по главной дороге, поэтому даже не пытался снизить скорость. Однако оказалось, что именно он, согласно Правилам дорожного движения, был обязан уступить дорогу легковушке.

Экспертиза показала и то, что мотоциклист в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. В суде эксперт пояснил, что в крови подсудимого были обнаружены вещества, которые способны попасть в организм человека только при курении марихуаны. Другая экспертиза показала, что перед перекрестком мотоцикл разогнался до 90-95 км/ч, то есть двигался с превышением установленного ограничения скорости для движения в населенных пунктах (не более 60 км/ч).

Выступившая в суде мать погибшего рассказала, что ее сын с детских лет дружил с подсудимым. Вот и в тот день он сказал ей, что пошел к другу, вышел из дома, и больше живым она его не видела. Несмотря на отрицание вины, подсудимый получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд обязал его следовать в колонию-поселение самостоятельно за счет государства в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания.

ИА «Орелград»