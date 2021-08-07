Орловцам предложили за день оформить ипотеку

Новую государственную услугу жителям региона окажет Росреестр.

Управление Росреестра по Орловской области рассказало о ходе реализации пилотного для региона проекта, который взял старт в мае этого года. Речь идет о проекте «Электронная ипотека за один день». Название уже говорит само за себя. В ведомстве пояснили, что данный проект позволяет орловцам зарегистрировать электронный пакет ипотечных документов буквально в течение одних суток. Это даст возможность значительно сэкономить время. Поясним, что стандартный срок регистрации ипотеки составляет от пяти до семи рабочих дней.

«В Орловской области проект стартовал в мае месяце при тесном взаимодействии Росреестра с кредитными учреждениями региона, — говорит глава регионального управления Росреестра Надежда Кацура. — На сегодняшний день уже зарегистрировано свыше 730 сделок в рамках этого проекта».

Эксперты назвали ряд преимуществ данного проекта. Например, он позволяет безопасно зарегистрировать договор ипотеки, договор долевого участия или договор купли-продажи с ипотекой, причем происходит это в дистанционном режиме, что крайне важно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Заявителю в этом случае не потребуется наносить личный визит в офисы приема документов или МФЦ.

Что касается документов, то в рамках указанного проекта они подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП) в присутствии сотрудников кредитной организации.

ИА «Орелград»