Пойманный в Орле фальшивомонетчик избежал тюрьмы

Молодой человек признал вину и получил шанс на исправление.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, в котором приняли участие сразу четыре государственных обвинителя. Местный житель, ранее не судимый, был обвинен в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем все они относятся к категории тяжких.

Преступления были совершены в период с сентября по декабрь 2020 года. Кстати, в тот момент подсудимый проживал в Москве. Из какого-то источника он узнал, что в интернете можно найти довольно сомнительные сайты, предлагающие приобрести поддельные рубли. Естественно, цены на такой товар в «интернет-магазине» были гораздо ниже номинала купюр, которые предлагались к продаже.

На разнице цен и решил заработать молодой человек. Он нашел сомнительный «интернет-магазин» и несколько раз приобретал там поддельные банкноты достоинством 5000 рублей каждая. За товаром ему пришлось ездить самому. Он рассказал, что после оплаты некий оператор присылал ему на телефон координаты тайников, в которых находились фальшивки. В сентябре 2020 года, например, «товар» подсудимый забрал из тайника в Рублевском лесу города Москвы.

Чтобы получить прибыль, подсудимому необходимо было пустить фальшивки в оборот. Делать это в Москве он не рискнул. Молодой человек на личном автомобиле несколько раз приезжал в Орел, где и сбывал подделки в небольших магазинах. Он делал мелкую покупку, расплачивался фальшивой купюрой и получал сдачу уже настоящими деньгами. Задержали его с поличным в декабре 2020 года после того, как он расплатился фальшивками в нескольких аптеках Орла.

Суд признал его виновным по четырем эпизодам преступной деятельности. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ему дали 3 года лишения свободы, но суд постановил считать условным это наказание. На исправление мужчине дали 2 года испытательного срока.

ИА «Орелград»