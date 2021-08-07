Семь кандидатов сразятся за мандат депутата Госдумы от Орла

7.8.2021 | 10:53 Новости

Завершился период представления документов для регистрации кандидатов.

Избирательная комиссия Орловской области подвела итоги периода представления документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Сообщается, что в установленные сроки было выдвинуто 10 кандидатов. Один из них затем отказался от участия в выборах, он был самовыдвиженцем и сам подал соответствующее заявление в облизбирком.

Документы представили девять кандидатов, но только семь из них были зарегистрированы.
Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут 19 сентября 2021 года в Единый день голосования. На эту же дату назначены выборы депутатов Орловского облсовета и многочисленные выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. По данным облизбиркома, для участия в выборах в региональный парламент в установленные сроки восемь избирательных объединений выдвинули 405 кандидатов. Еще 15 человек было выдвинуто в порядке самовыдвижения. На данный момент зарегистрировано 143 кандидата, 10 человек утратили свой статус еще на стадии выдвижения.

«Наибольшее количество кандидатов выдвинуто на выборах органов местного самоуправления муниципальных образований – 4614 кандидатов, — говорят в облизбиркоме. — 3198 кандидатов выдвинуто пятью избирательными объединениями, 1416 кандидатов – в порядке самовыдвижения. 112 кандидатов утратили свой статус на этапе выдвижения, 3644 кандидата зарегистрировано, 40 кандидатам отказано в регистрации».

ИА «Орелград»

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