Семь кандидатов сразятся за мандат депутата Госдумы от Орла

Завершился период представления документов для регистрации кандидатов.

Избирательная комиссия Орловской области подвела итоги периода представления документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Сообщается, что в установленные сроки было выдвинуто 10 кандидатов. Один из них затем отказался от участия в выборах, он был самовыдвиженцем и сам подал соответствующее заявление в облизбирком.

Документы представили девять кандидатов, но только семь из них были зарегистрированы.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут 19 сентября 2021 года в Единый день голосования. На эту же дату назначены выборы депутатов Орловского облсовета и многочисленные выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. По данным облизбиркома, для участия в выборах в региональный парламент в установленные сроки восемь избирательных объединений выдвинули 405 кандидатов. Еще 15 человек было выдвинуто в порядке самовыдвижения. На данный момент зарегистрировано 143 кандидата, 10 человек утратили свой статус еще на стадии выдвижения.

«Наибольшее количество кандидатов выдвинуто на выборах органов местного самоуправления муниципальных образований – 4614 кандидатов, — говорят в облизбиркоме. — 3198 кандидатов выдвинуто пятью избирательными объединениями, 1416 кандидатов – в порядке самовыдвижения. 112 кандидатов утратили свой статус на этапе выдвижения, 3644 кандидата зарегистрировано, 40 кандидатам отказано в регистрации».

ИА «Орелград»